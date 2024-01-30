Побив жінку сокирою та сховав тіло у ямі: під Києвом затримали зловмисника
Київ • УНН
Чоловік у стані алкогольного сп'яніння на Київщині напав на жертву з сокирою, завдавши їй смертельних тілесних ушкоджень, і сховав тіло в ямі, щоб приховати сліди злочину.
У Київській області чоловік під час розпиття алкогольних напоїв схопив сокиру та наніс постраждалій численні поранення, внаслідок чого остання померла. Як повідомили у поліції, зловмисника затримали і вже обрали запобіжний захід, передає УНН.
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За даними правоохоронців, подія сталася в селі Світанок Бориспільського району.
Під час розпиття алкогольних напоїв між правопорушником та потерпілою виник конфлікт. Зловмисник схопив сокиру та наніс постраждалій численні поранення, внаслідок чого остання померла.
З метою приховання злочину фігурант перемістив тіло на поліетиленовому пакеті та заховав у ямі на подвір'ї, прикривши шифером.
Слідчі затримали фігуранта, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру (ч. 1 ст. 115 ККУ).
У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.