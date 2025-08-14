"Жодних ігор більше не буде": Генпрокурор Кравченко про справу щодо вбивства юнака на фунікулері

Прокуратура домагатиметься справедливого покарання для обвинуваченого у справі про вбивство юнака на фунікулері в столиці навесні 2024 року. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який особисто увійшов до складу групи прокурорів, які підтримують обвинувачення, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Кравченко особисто, в якості прокурора державного обвинувачення, брав участь у судовому розгляді справи про вбивство 10-класника Максима Матерухіна - трагедії, що навесні 2024 року сколихнула всю країну. Обвинувачений колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов.

"Понад рік його адвокати робили все, щоб затягнути розгляд: зриви засідань, маніпуляції, відверте знущання над пам’яттю загиблого. І ось сьогодні новий "хід": вони взагалі відмовилися від захисту, щоб знову поставити процес на паузу.

Однак, не вийшло. На моє клопотання суд призначив обвинуваченому безоплатного адвоката, який працюватиме з ним на постійній основі. Жодних ігор більше не буде", - наголосив Кравченко.

За його словами, цей злочин має отримати єдине справедливе покарання, довічне ув’язнення.

Вирок не поверне Максима його батькам. Але він має показати всім: ніхто не уникне відповідальності за злочин - зауважив Кравченко.

Доповнення

Генпрокурор Руслан Кравченко своє рішення особисто підтримати обвинувачення у справі про вбивство юнака на фунікулері пояснив своїм обов'язком, захистом прав дітей та прагненням справедливого покарання.

"Я з першого тижня роботи на посаді доручив усім керівникам обласних прокуратур особисто представляти обвинувачення у справах, де постраждали діти. І сам, як звичайний прокурор, беру участь у таких процесах", - додав він.

Додамо

Сьогодні, 14 серпня, Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у справі про загибель підлітка на станції фунікулера до 11 жовтня без права на заставу. Захист обвинуваченого просив помʼякшити Косову запобіжний захід й змінити арешт на цілодобовий домашній арешт.

На сьогоднішньому засіданні суду призначили нового безоплатного адвоката. Наступне засідання відбудеться 20 серпня.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.