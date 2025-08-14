$41.510.09
"Игр больше не будет": Генпрокурор Кравченко о деле об убийстве юноши на фуникулере

Киев • УНН

 • 2408 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко лично вошел в группу прокуроров по делу об убийстве юноши на фуникулере. Суд продлил обвиняемому Артему Косову содержание под стражей на 60 суток без права залога.

"Игр больше не будет": Генпрокурор Кравченко о деле об убийстве юноши на фуникулере

Прокуратура будет добиваться справедливого наказания для обвиняемого по делу об убийстве юноши на фуникулере в столице весной 2024 года. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который лично вошел в состав группы прокуроров, поддерживающих обвинение, передает УНН.

Детали

Сегодня Кравченко лично, в качестве прокурора государственного обвинения, участвовал в судебном рассмотрении дела об убийстве 10-классника Максима Матерухина - трагедии, которая весной 2024 года всколыхнула всю страну. Обвиняемый - бывший сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов.

"Более года его адвокаты делали все, чтобы затянуть рассмотрение: срывы заседаний, манипуляции, откровенное издевательство над памятью погибшего. И вот сегодня новый "ход": они вообще отказались от защиты, чтобы снова поставить процесс на паузу.

Однако, не получилось. По моему ходатайству суд назначил обвиняемому бесплатного адвоката, который будет работать с ним на постоянной основе. Никаких игр больше не будет", - подчеркнул Кравченко. 

По его словам, это преступление должно получить единственное справедливое наказание, пожизненное заключение.

Приговор не вернет Максима его родителям. Но он должен показать всем: никто не избежит ответственности за преступление

- отметил Кравченко. 

Дополнение

Генпрокурор Руслан Кравченко свое решение лично поддержать обвинение по делу об убийстве юноши на фуникулере объяснил своим долгом, защитой прав детей и стремлением к справедливому наказанию.

"Я с первой недели работы в должности поручил всем руководителям областных прокуратур лично представлять обвинение по делам, где пострадали дети. И сам, как обычный прокурор, участвую в таких процессах", - добавил он. 

Добавим

Сегодня, 14 августа, Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, обвиняемому по делу о гибели подростка на станции фуникулера до 11 октября без права на залог. Защита обвиняемого просила смягчить Косову меру пресечения и изменить арест на круглосуточный домашний арест.

На сегодняшнем заседании суда назначили нового бесплатного адвоката. Следующее заседание состоится 20 августа.

Напомним 

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Украина