"Игр больше не будет": Генпрокурор Кравченко о деле об убийстве юноши на фуникулере
Киев • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко лично вошел в группу прокуроров по делу об убийстве юноши на фуникулере. Суд продлил обвиняемому Артему Косову содержание под стражей на 60 суток без права залога.
Прокуратура будет добиваться справедливого наказания для обвиняемого по делу об убийстве юноши на фуникулере в столице весной 2024 года. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который лично вошел в состав группы прокуроров, поддерживающих обвинение, передает УНН.
Детали
Сегодня Кравченко лично, в качестве прокурора государственного обвинения, участвовал в судебном рассмотрении дела об убийстве 10-классника Максима Матерухина - трагедии, которая весной 2024 года всколыхнула всю страну. Обвиняемый - бывший сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов.
"Более года его адвокаты делали все, чтобы затянуть рассмотрение: срывы заседаний, манипуляции, откровенное издевательство над памятью погибшего. И вот сегодня новый "ход": они вообще отказались от защиты, чтобы снова поставить процесс на паузу.
Однако, не получилось. По моему ходатайству суд назначил обвиняемому бесплатного адвоката, который будет работать с ним на постоянной основе. Никаких игр больше не будет", - подчеркнул Кравченко.
По его словам, это преступление должно получить единственное справедливое наказание, пожизненное заключение.
Приговор не вернет Максима его родителям. Но он должен показать всем: никто не избежит ответственности за преступление
Дополнение
Генпрокурор Руслан Кравченко свое решение лично поддержать обвинение по делу об убийстве юноши на фуникулере объяснил своим долгом, защитой прав детей и стремлением к справедливому наказанию.
"Я с первой недели работы в должности поручил всем руководителям областных прокуратур лично представлять обвинение по делам, где пострадали дети. И сам, как обычный прокурор, участвую в таких процессах", - добавил он.
Добавим
Сегодня, 14 августа, Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, обвиняемому по делу о гибели подростка на станции фуникулера до 11 октября без права на залог. Защита обвиняемого просила смягчить Косову меру пресечения и изменить арест на круглосуточный домашний арест.
На сегодняшнем заседании суда назначили нового бесплатного адвоката. Следующее заседание состоится 20 августа.
Напомним
8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.
Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.
9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.