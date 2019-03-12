Жителі великого венесуельського міста влаштували протести через відсутність світла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Жителі Баркисимето, столиці штату Лара на північному заході Венесуели, в понеділок вийшли на вулиці, протестуючи проти тривалої відсутності електрики. На заході міста вони заблокували кілька автомобільних доріг, використовуючи в тому числі палаючі покришки, повідомила газета El Nacional, передає УНН.
Електропостачання в регіоні відсутнє вже майже 100 годин, це й стало причиною численних незручностей для місцевих жителів. Відомостей про зіткнення протестуючих з правоохоронними органами поки не надходило.
Нагадаємо, увечері 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла. Згідно з даними влади, причиною став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні.
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Президент Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії “американський імперіалізм”. Держдепартамент відкинув ці звинувачення. На думку деяких експертів, аварія в системі електропостачання Венесуели стала безпрецедентною за масштабами.
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Як повідомляв УНН, у п’ятницю ввечері ситуація з електропостачанням стала поліпшуватися, проте знову погіршилася в суботу вдень після повідомлень про вибух на електропідстанції, розташованої на околиці столиці південно-східного штату Болівар — міста Сьюдад-Болівар. За даними державної енергетичної компанії Corpoelec, на даний момент електропостачання в Каракасі відновлено приблизно на 40%.
Зокрема, у перший день знеструмлення, у одному з міст у Венесуелі в лікарні померли 15 дітей.
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У понеділок Мадуро розповів, що влада продовжує працювати над відновленням подачі електрики, проте не повідомив, коли вона відновиться в повному обсязі. У той же день Національна асамблея (однопалатний парламент) на прохання лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосила про введення в республіці надзвичайного стану через відключень електроенергії.