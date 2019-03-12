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Жители большого венесуэльского города устроили протесты из-за отсутствия света

Жители большого венесуэльского города устроили протесты из-за отсутствия света

Киев  •  УНН

 • 10907 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Жители Баркисимето, столицы штата Лара на северо-западе Венесуэлы, в понедельник вышли на улицы, протестуя против длительного отсутствия электричества. На западе города они заблокировали несколько автомобильных дорог, используя в том числе горящие покрышки, сообщила газета El Nacional, передает УНН.

Электроснабжение в регионе отсутствует уже почти 100 часов, это и стало причиной многочисленных неудобств для местных жителей. Сведений о столкновении протестующих с правоохранительными органами пока не поступало.

Напомним, вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.

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Президент Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения. По мнению некоторых экспертов, авария в системе электроснабжения Венесуэлы стала беспрецедентной по масштабам.

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Как сообщал УНН, в пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако снова ухудшилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.

В частности, в первый день обесточивания, в одном из городов в Венесуэле в больнице умерли 15 детей.

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В понедельник Мадуро рассказал, что власти продолжают работать над восстановлением подачи электричества, однако не сообщил, когда она восстановится в полном объеме. В тот же день Национальная ассамблея (однопалатный парламент) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии.

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