Жители большого венесуэльского города устроили протесты из-за отсутствия света
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Жители Баркисимето, столицы штата Лара на северо-западе Венесуэлы, в понедельник вышли на улицы, протестуя против длительного отсутствия электричества. На западе города они заблокировали несколько автомобильных дорог, используя в том числе горящие покрышки, сообщила газета El Nacional, передает УНН.
Электроснабжение в регионе отсутствует уже почти 100 часов, это и стало причиной многочисленных неудобств для местных жителей. Сведений о столкновении протестующих с правоохранительными органами пока не поступало.
Напомним, вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.
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Президент Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения. По мнению некоторых экспертов, авария в системе электроснабжения Венесуэлы стала беспрецедентной по масштабам.
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Как сообщал УНН, в пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако снова ухудшилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.
В частности, в первый день обесточивания, в одном из городов в Венесуэле в больнице умерли 15 детей.
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В понедельник Мадуро рассказал, что власти продолжают работать над восстановлением подачи электричества, однако не сообщил, когда она восстановится в полном объеме. В тот же день Национальная ассамблея (однопалатный парламент) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии.