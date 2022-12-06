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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Зернова ініціатива": порти Одеси не припиняли роботу через атаку рф

"Зернова ініціатива": порти Одеси не припиняли роботу через атаку рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Три порти Великої Одеси не припиняли працювати під час масованої ракетної атаки 5 грудня, однак наслідки російських ударів внесли корективи в роботу. Про це під час брифінгу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"Порти не припиняли своєї роботи. Звичайно, певні корективи наслідки цього ракетного удару внесли в роботу портів, але і Одеса, і Південний, і Чорноморськ працюють відповідного до плану щодо "зернової угоди", – розповів Братчук.

За його словами, є судна, які стоять під завантаженням і які вже готуються вирушити до портів призначення, щоб доправити країнам українську агропродукцію.

Нагадаємо

5 грудня внаслідок масованої ракетної атаки з боку росії на Одещині було пошкоджено два інфраструктурні об’єкти.

Сергій Братчук повідомив, що сьогодні в Одесі планують повернути воду та світло.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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