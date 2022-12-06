"Зернова ініціатива": порти Одеси не припиняли роботу через атаку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Три порти Великої Одеси не припиняли працювати під час масованої ракетної атаки 5 грудня, однак наслідки російських ударів внесли корективи в роботу. Про це під час брифінгу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
Цитата
"Порти не припиняли своєї роботи. Звичайно, певні корективи наслідки цього ракетного удару внесли в роботу портів, але і Одеса, і Південний, і Чорноморськ працюють відповідного до плану щодо "зернової угоди", – розповів Братчук.
За його словами, є судна, які стоять під завантаженням і які вже готуються вирушити до портів призначення, щоб доправити країнам українську агропродукцію.
Нагадаємо
5 грудня внаслідок масованої ракетної атаки з боку росії на Одещині було пошкоджено два інфраструктурні об’єкти.
Сергій Братчук повідомив, що сьогодні в Одесі планують повернути воду та світло.