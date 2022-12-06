"Зерновая инициатива": порты Одессы не прекращали работу из-за атаки рф

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"Порты не прекращали своей работы. Конечно, определенные коррективы последствия этого ракетного удара внесли в работу портов, но и Одесса, и Южный, и Черноморск работают в соответствии с планом по "зерновому соглашению", – рассказал Братчук.

По его словам, есть суда, которые стоят под загрузкой и которые уже готовятся отправиться в порты назначения, чтобы доставить странам украинскую агропродукцию.

Напомним

5 декабря в результате массированной ракетной атаки со стороны россии в Одесской области были повреждены два инфраструктурных объекта.

Сергей Братчук сообщил, что сегодня в Одессе планируют вернуть воду и свет.