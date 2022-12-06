"Зерновая инициатива": порты Одессы не прекращали работу из-за атаки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Три порта Большой Одессы не прекращали работать во время массированной ракетной атаки 5 декабря, однако последствия российских ударов внесли коррективы в работу. Об этом во время брифинга сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Порты не прекращали своей работы. Конечно, определенные коррективы последствия этого ракетного удара внесли в работу портов, но и Одесса, и Южный, и Черноморск работают в соответствии с планом по "зерновому соглашению", – рассказал Братчук.
По его словам, есть суда, которые стоят под загрузкой и которые уже готовятся отправиться в порты назначения, чтобы доставить странам украинскую агропродукцию.
Напомним
5 декабря в результате массированной ракетной атаки со стороны россии в Одесской области были повреждены два инфраструктурных объекта.
Сергей Братчук сообщил, что сегодня в Одессе планируют вернуть воду и свет.