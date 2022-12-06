В Одесі протягом дня планують повернути воду та світло

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«Протягом дня все буде полагоджено. У всі будинки Одеси та переважну більшість територіальних громад Одеського району надійде електроенергія. На жаль, не працює електротранспорт. Але є підвоз людей автобусами і маршрутними таксі. Тому ситуація хоч і важка, але повністю контрольована», – повідомив Братчук.

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Також він додав, що лише незначна частина міста залишається наразі без води. Там, де необхідно, організовується підвіз технічної води. Але очікується, що протягом дня водопостачання буде налагоджене.

«Що стосується опалення. Усі 11 великих котелень уже підключені до електропостачання і відновлюється опалення в квартирах. Також ми говоримо про понад 140 маленьких котелень. На жаль, лише менша частина з них зараз підключена. Але наші комунальники і енергетики обіцяють, що ця проблема буде вирішена протягом дня», – зазначив Братчук.

«Після такої масованої атаки і так швидко все відновлюється. І я впевнений, що це темпи, яких світ точно не знає. Всі об'єкти критичної інфраструктури не переривали роботу жодної хвилини. Усі лікарні працюють, медичні послуги надаються належним чином. Ми працюємо і далі», – вказав Братчук.

Нагадаємо

Внаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки з боку росії на Одещині пошкоджено два інфраструктурні об’єкти, одну людину госпіталізовано.