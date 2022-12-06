В Одессе в течение дня планируют вернуть воду и свет

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ситуация в Одессе и Одесском районе после очередной атаки рф накануне тяжелая, но контролируемая - в течение дня коммунальщики возобновят электро-, водо-, и теплоснабжение. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона, информирует УНН.

Цитата

«В течение дня все будет отлажено. Во все дома Одессы и большинство территориальных громад Одесского района поступит электроэнергия. К сожалению, не работает электротранспорт. Но есть подвоз людей автобусами и маршрутными такси. Поэтому ситуация хоть и тяжелая, но полностью контролируемая», – сообщил Братчук.

Детали

Также он добавил, что лишь незначительная часть города остается без воды. Там, где нужно, организуется подвоз технической воды. Но ожидается, что в течение дня водоснабжение будет отлажено.

«Что касается отопления. Все 11 больших котельных уже подключены к электроснабжению и возобновляется отопление в квартирах. Также мы говорим о более чем 140 маленьких котельных. К сожалению, только меньшая часть из них сейчас подключена. Но наши коммунальщики и энергетики обещают, что эта проблема будет решена в течение дня», – отметил Братчук.

«После такой массированной атаки и так быстро все восстанавливается. И я уверен, что это темпы, которые мир точно не знает. Все объекты критической инфраструктуры не прерывали работу ни минуты. Все больницы работают, медицинские услуги предоставляются должным образом. Мы работаем и дальше», – указал Братчук.

Напомним

В результате вчерашней массированной ракетной атаки со стороны россии в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован.

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