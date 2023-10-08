Землетрус в Афганістані: понад дві тисячі загиблих, та більше 9 тисяч поранених — Reuters

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Представник департаменту охорони здоров'я Герата повідомив журналістам, що понад 200 загиблих були доставлені в різні лікарні.

Водночас рятувальні служби попереджають, що кількість жертв землетрусу в Афганістані може зрости, оскільки багато завалів, як і раніше, не розібрані. До багатьох районів неможливо дістатися по дорозі, а розкидані села часто побудовані з глиняних конструкцій, які можуть обвалитися.

В управлінні стихійними лихами Афганістану також продовжують оцінку масштабів руйнації. Відомо, що через останній землетрус зруйновані 1329 будинків.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, посилаючись на дані Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) про землетрус магнітудою 4,0, що стався на південь від Неаполя, Італія, у вівторок, через кілька днів після того, як у вулканічному регіоні стався найсильніший землетрус за 40 років.

За даними Геологічної служби США (USGS) у суботу регіон на північний захід від міста Герат сколихнули численні землетруси. Найпотужніший сягнув магнітудної позначки у 6,3.