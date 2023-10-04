В Італії поблизу Неаполя стався другий землетрус за тиждень: є загроза виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), землетрус магнітудою 4,0 стався на південь від Неаполя, Італія, у вівторок, через кілька днів після того, як у вулканічному регіоні стався найсильніший землетрус за 40 років. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Пожежна команда Італії повідомила, що під час останнього землетрусу будівлі були незначно пошкоджені, але люди не постраждали. Землетрус магнітудою 4,2, який стався 27 вересня, сколихнув регіон і відчувався навіть у Римі.
Також сейсмологи побоюються, що землетруси можуть спровокувати виверження місцевого вулкану.
Зазначається, що низка землетрусів може призвести до втілення двох сценаріїв розвитку ситуації в Кампі Флегрей: найкращий — це те, що триваюча криза брадисейзму закінчиться, як це сталося в 1983-84 роках, а найгірший — це виверження, подібне до виверження 1538 року.
INGV звернувся до муніципалітету Неаполя з проханням провести евакуацію деяких жителів, які знаходяться найближче до вулканічної зони, щоб перевірити місця, найбільш вразливі до структурних пошкоджень, що лежать в основі підйому ґрунту. Більшість споруд, про які йде мова, були побудовані за останні 20 років.
За оцінками агентства цивільного захисту Італії, принаймні 800 000 людей живуть у визначеній «жовтій зоні» та 500 000 у «червоній зоні», зоні найвищого ризику поблизу сейсмічного регіону.
Довідково
Кампі Флегрей, також відомий як Флегрейські поля, є вулканічною територією, яка охоплює кілька стародавніх вулканів, вік яких становить 39 000 років.
Сейсмічна активність у районі, який простягається на 200 кілометрів під Неаполітанською затокою та островами Іскія та Капрі, посилилася цього року, причому перед останніми двома в регіоні було багато невеликих землетрусів. Кампі Флегрей відчуває сейсмічний феномен, відомий як брадисейм, який визначається циклами підйому та поступового опускання землі.
Останнє велике виверження вулкана Кампі Флегрей відбулося в 1538 році, в результаті чого в затоці утворилася нова гора. У 2023 році Кампі Флегрей зареєстрував 2868 землетрусів — 1118 лише в серпні.
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Нагадаємо
У Свалявському районі Закарпатської області у суботу, 23 вересня, зафіксували землетрус магнітудою 2.