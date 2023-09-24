В Україні стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Свалявському районі Закарпатської області у суботу, 23 вересня, зафіксували землетрус магнітудою 2. Про це повідомили в Головному центрі спецконтролю, передає УНН.
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"23 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр землетрусу був у Свалявському районі Закарпатської області, на глибині 2 км", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних.
Додамо
Останній землетрус у Закарпатській області, зареєстрований 14 вересня, також мав магнітуду 2,0 (за шкалою Ріхтера).
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