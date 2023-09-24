В Україні стався землетрус

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"23 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр землетрусу був у Свалявському районі Закарпатської області, на глибині 2 км", - йдеться у повідомленні.

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Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних.

Додамо

Останній землетрус у Закарпатській області, зареєстрований 14 вересня, також мав магнітуду 2,0 (за шкалою Ріхтера).

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