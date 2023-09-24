В Украине произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Свалявском районе Закарпатской области в субботу, 23 сентября, зафиксировали землетрясение магнитудой 2. Об этом сообщили в Главном центре спецконтроля, передает УНН.
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"23 сентября 2023 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера). Эпицентр землетрясения был в Свалявском районе Закарпатской области, на глубине 2 км", - говорится в сообщении.
Детали
Специалисты отмечают, что по классификации землетрясений это относится к неощутимым.
Добавим
Последнее землетрясение в Закарпатской области, зарегистрированное 14 сентября, также имело магнитуду 2,0 (по шкале Рихтера).
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