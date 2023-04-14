На Закарпатті стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Закарпатській області в Україні вранці стався землетрус магнітудою 3,4. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства.
Цитата
"14 квітня 2023 року о 04:54:50 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус у Закарпатській області", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км на схід від міста Іршава, на глибині 7 км.
За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Доповнення
Останній землетрус з цього району був зареєстрований 5 квітня 2023 року з магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).