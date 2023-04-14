На Закарпатье произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Закарпатской области в Украине утром произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного центра специального контроля Государственного космического агентства.
Цитата
"14 апреля 2023 года в 04:54:50 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Детали
Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 6 км к востоку от города Иршава, на глубине 7 км.
По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Дополнение
Последнее землетрясение из этого района было зарегистрировано 5 апреля 2023 года с магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).