На Закарпатье произошло землетрясение

Цитата

"14 апреля 2023 года в 04:54:50 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Детали

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 6 км к востоку от города Иршава, на глубине 7 км.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Дополнение

Последнее землетрясение из этого района было зарегистрировано 5 апреля 2023 года с магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).