Індонезію сколихнуло виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В Індонезії, у Східній Яві, сталось виверження вулкану Семеру на висоту 1 500 метрів. Про це повідомляє detikJatim, пише УНН.
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Виверження відбулось у неділю о 06.33 за місцевим часом і було спрямовано на південний схід або район Бесук Кобокан.
Проте, за повідомлення ЗМІ, на вулкані не спостерігалось явище попеляного дощу. Але в районі вивереження діє третій рівень небезпеки.
Офіцери закликали людей не здійснювати діяльність у південно-східному секторі в районі Бесук Кобокан аж за 13 кілометрів від вершини.
Крім того правоохоронці наголосили на ризику сходження лави та лавини вздовж річкових потоків, що беруть початок з гори Семеру.
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