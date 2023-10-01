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Індонезію сколихнуло виверження вулкану

Індонезію сколихнуло виверження вулкану

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В Індонезії, у Східній Яві, сталось виверження вулкану Семеру на висоту 1 500 метрів. Про це повідомляє detikJatim, пише УНН.

Деталі 

Виверження відбулось у неділю о 06.33 за місцевим часом і було спрямовано на південний схід або район Бесук Кобокан.

Проте,  за повідомлення ЗМІ, на вулкані не спостерігалось явище попеляного дощу. Але в районі вивереження діє третій рівень небезпеки. 

Офіцери закликали людей не здійснювати діяльність у південно-східному секторі в районі Бесук Кобокан аж за 13 кілометрів від вершини.

Крім того правоохоронці наголосили на ризику сходження лави та лавини вздовж річкових потоків, що беруть початок з гори Семеру.

Нагадаємо

У росії на Курилах вулкан Ебеко викинув потужний стовп попелу. У регіоні оголошено помаранчевий рівень авіаційної небезпеки.

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