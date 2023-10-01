Індонезію сколихнуло виверження вулкану

Деталі

Виверження відбулось у неділю о 06.33 за місцевим часом і було спрямовано на південний схід або район Бесук Кобокан.

Проте, за повідомлення ЗМІ, на вулкані не спостерігалось явище попеляного дощу. Але в районі вивереження діє третій рівень небезпеки.

Офіцери закликали людей не здійснювати діяльність у південно-східному секторі в районі Бесук Кобокан аж за 13 кілометрів від вершини.

Крім того правоохоронці наголосили на ризику сходження лави та лавини вздовж річкових потоків, що беруть початок з гори Семеру.

Нагадаємо

У росії на Курилах вулкан Ебеко викинув потужний стовп попелу. У регіоні оголошено помаранчевий рівень авіаційної небезпеки.