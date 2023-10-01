Индонезию всколыхнуло извержение вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Индонезии, в Восточной Яве, произошло извержение вулкана Семеру на высоту 1 500 метров. Об этом сообщает detikJatim, пишет УНН.
Детали
Извержение произошло в воскресенье в 06.33 по местному времени и было направлено на юго-восток или район Бесук Кобокан.
Однако, по сообщениям СМИ, на вулкане не наблюдалось явление пепельного дождя. Но в районе извержения действует третий уровень опасности.
Офицеры призвали людей не осуществлять деятельность в юго-восточном секторе в районе Бесук Кобокан вплоть за 13 километров от вершины.
Кроме того правоохранители отметили риск схода лавы и лавины вдоль речных потоков, берущих начало с горы Семеру.
Напомним
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