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У росії вулкан Ебеко викинув потужний стовп попелу

У росії вулкан Ебеко викинув потужний стовп попелу

Київ • УНН

 • 208521 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У росії на Курилах вулкан Ебеко викинув потужний стовп попелу. У регіоні оголошено помаранчевий рівень авіаційної небезпеки, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Відомо, що тиждень тому вулкан також викинув стовп попелу. Висота попереднього попелового викиду склала 2,5 кілометра над рівнем моря. Шлейф поширився на п'ять кілометрів.

У середньому Ебеко вивергається раз-два щомісяця. Іноді висота стовпу попелу сягає 4-5 кілометрів над рівнем моря.

Активність вулкана Ебеко непередбачувана. У будь-який час може статися викид попелу та уламків порід до 6 кілометрів над рівнем моря. Уламки можуть падати в радіусі кількох кілометрів від вулкана. Це дуже небезпечно, тому що будь-який такий камінчик може пошкодити людині.

Довідка

Вулкан Ебеко - один із найактивніших вулканів на Далекому Сході. Він знаходиться на острові Парамушир, що входить до складу Курильських островів. Вулкан Ебеко регулярно викидає лаву, попіл та гази в атмосферу. Висота вулкана складає 1156 метрів.

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