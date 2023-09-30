В россии вулкан Эбеко выбросил мощный столб пепла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В России на Курилах вулкан Эбеко выбросил мощный столб пепла. В регионе объявлен оранжевый уровень авиационной опасности, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Известно, что неделю назад вулкан также выбросил столб пепла. Высота предыдущего пепельного выброса составила 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился на пять километров.
В среднем Эбеко извергается раз-два ежемесячно. Иногда высота столба пепла достигает 4-5 километров над уровнем моря.
Активность вулкана Эбеко непредсказуема. В любое время может произойти выброс пепла и обломков пород до 6 километров над уровнем моря. Обломки могут падать в радиусе нескольких километров от вулкана. Это очень опасно, потому что любой такой камешек может повредить человеку.
Справка
Вулкан Эбеко - один из самых активных вулканов на Дальнем Востоке. Он находится на острове Парамушир, входящем в состав Курильских островов. Вулкан Эбеко регулярно выбрасывает лаву, пепел и газы в атмосферу. Высота вулкана составляет 1156 метров.
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