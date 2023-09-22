Філіппіни оповиті смогом через активність вулкана, однак фахівці називають інші причини

Деталі

Вулкан Таал залишається на рівні 1 за п'ятибальною шкалою, що означає, що загроза виверження не зникла, згідно з повідомленням Філіппінського інституту вулканології, опублікованим у п'ятницю. Шлейфи піднялися на 2 400 метрів, а в четвер кратер викинув понад 4 000 тонн вулканічного діоксиду сірки, що змусило владу призупинити навчання в прилеглих містах і закликати людей залишатися в приміщенні або носити маски.

Однак смог, який накрив частини Маніли в п'ятницю, спричинений викидами від "інтенсивного автомобільного руху", а не викидами від вулкану Таал, оскільки вулканічний смог не прямував у цьому напрямку, йдеться в заяві Бюро з управління навколишнім середовищем.

Доповнення

Виверження вулкану Таал відбулося в січні 2020 року і зачепило майже 400 000 людей, а влада заблокувала міста, щоб запобігти поверненню мешканців до своїх громад, в тому числі на острові, де розташований вулкан.

Місяць тому Філіппінами пронісся супертайфун «Саола» з максимальною швидкістю вітру до 185 км/год поблизу його центру і поривами до 230 км/год. А ще, місяцем раніше, потужний тайфун "Доксурі", що спричинив розлив річок і залишив тисячі людей без електрики.