На Філіппіни насувається супертайфун "Саола"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Тропічний шторм "Саола" посилився до супертайфуну, повідомило в неділю метеорологічне бюро Філіппін. Це підвищує ймовірність сильних дощів і потужних вітрів, які можуть обрушитися на важливі райони вирощування рису і кукурудзи в північних провінціях країни, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Супертайфун «Саола» з максимальною швидкістю вітру до 185 км/год поблизу його центру і поривами до 230 км/год пройшов над прибережними водами провінції Ісабела рано вранці в неділю, повідомляє метеорологічне бюро Філіппін.
Через це в неділю і в понеділок очікуються сильні дощі в провінціях Ісабела, Кагаян, Ілокос і в гірському регіоні філіппінських Кордильєрів, що підвищує ризик повеней і зсувів. Ці провінції є одними з найбільших виробників рису, кукурудзи та овочів в країні.
Очікується, що протягом наступних трьох днів «Саола» також зачепить провінції на головному острові Лусон, а також столицю Манілу. За прогнозами метеорологічного бюро, «Саола» поверне на північ у понеділок і досягне південного Тайваню пізно ввечері в середу або на початку четверга.
Додамо
Минулого місяця на північні Філіппіни обрушився потужний тайфун "Доксурі", що спричинив розлив річок і залишив тисячі людей без електрики.
"Доксурі" докотився до Китаю, де залишив по собі слід руйнувань.
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