На Филиппины надвигается супертайфун "Саола"

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Супертайфун «Саола» с максимальной скоростью ветра до 185 км/ч вблизи его центра и порывами до 230 км/ч прошел над прибрежными водами провинции Исабела рано утром в воскресенье, сообщает метеорологическое бюро Филиппин.

Из-за этого в воскресенье и в понедельник ожидаются сильные дожди в провинциях Исабела, Кагаян, Илокос и в горном регионе филиппинских Кордильер, что повышает риск наводнений и оползней. Эти провинции являются одними из крупнейших производителей риса, кукурузы и овощей в стране.

Ожидается, что в течение следующих трех дней «Саола» также затронет провинции на главном острове Лусон, а также столицу Манилу. По прогнозам метеорологического бюро, «Саола» повернет на север в понедельник и достигнет южного Тайваня поздно вечером в среду или в начале четверга.

Добавим

В прошлом месяце на северные Филиппины обрушился мощный тайфун "Доксури", вызвавший разлив рек и оставивший тысячи людей без электричества.

"Доксури" докатился до Китая, где оставил после себя след разрушений.

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