У Чилі через масштабні повені евакуйовано 31 тисячу людей, є загиблі

Деталі

Станом на середу, 23 серпня, щонайменше три людини загинули і понад 31 000 людей були евакуйовані у центральній частині Чилі. Сильні зливи спричинили "історичну" повінь у регіоні, повідомили місцеві чиновники.

У регіоні Біобіо зберігається "жовтий" рівень небезпеки повені до 24 серпня, а влада попереджає про очікувані електричні бурі в цьому районі.

На відео правоохоронців видно, як співробітники служби порятунку рятують собаку в Біобіо 21 серпня, коли регіон затопило через розлив річки Андалієн.

