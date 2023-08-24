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В Чили из-за масштабных наводнений эвакуированы 31 тысяча человек, есть погибшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. По меньшей мере три человека погибли и более 31 000 были эвакуированы в Чили из-за сильных ливней, которые вызвали наводнения в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По состоянию на среду, 23 августа, по меньшей мере три человека погибли и более 31 000 человек были эвакуированы в центральной части Чили. Сильные ливни вызвали "историческое" наводнение в регионе, сообщили местные чиновники.

В регионе Биобио сохраняется "желтый" уровень опасности наводнения до 24 августа, а власти предупреждают об ожидаемых электрических бурях в этом районе.

На видео правоохранителей видно, как сотрудники службы спасения спасают собаку в Биобио 21 августа, когда регион затопило из-за разлива реки Андалиен.

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По меньшей мере три человека погибли и более 31 000 были эвакуированы в центральной части Чили ко вторнику после того, как сильные дожди вызвали сильное наводнение в регионе, сообщили местные власти.

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— Sky News (@SkyNews) 24 августа 2023 года

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