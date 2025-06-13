Друг принца Вільяма, індійський мільярдер Санджай Капур, помер після ускладнень від укусу бджоли - Daily Mail

53-річний бізнесмен Санджай Капур, очільник автогіганта Sona Comstar і близький друг принца Вільяма, трагічно помер у Великій Британії після того, як, за повідомленнями, проковтнув бджолу під час гри в поло. Причиною смерті міг стати анафілактичний шок, що спричинив серцевий напад.

Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Індійський бізнесмен Санджай Капур вчора знепритомнів під час гри в поло у Великій Британії. Як повідомляється, "він проковтнув бджолу посеред матчу, що спричинило смертельний серцевий напад". За повідомленнями, його міг викликати анафілактичний шок.

Ми глибоко засмучені раптовою смертю нашого голови, пана Санджая Капура. Він був далекоглядним лідером, чия пристрасть, проникливість та відданість сформували ідентичність та успіх нашої компанії - заявили у Sona Comstar.

Письменник і актор Сухель Сет написав у X:

Глибоко засмучений смертю @sunjaykapur: він помер сьогодні в Англії. Жахлива втрата та найглибші співчуття його родині та колегам

Університет Ашока в столиці Індії Нью-Делі опублікував в інтернеті:

Університет Ашока сумує з приводу смерті Сунджая Капура, голови Сони Комстар та цінного члена братства Ашока

Близькі Капура описують як постійного відвідувача поло-туру, улюбленого королівською родиною. Його колишня дужина і зірка Боллівуда Карішма Капур одного разу заявила, що він пішов грати в поло, поки їхній син був дуже хворий.

(Санджай) вирішив продовжувати, залишивши мене піклуватися про нашого хворого чотиримісячного сина, просто щоб зіграти матч з поло з принцом Вільямом - заявила вона у своїй заяві на розлучення.

Додамо

Його глобальна автомобільна компанія Sona Comsta, яка має операції в Індії, США, Китаї, Мексиці та Сербії, забезпечувала ключові постачання для галузі електромобілів.Серед інших посад пана Капура були посада президента Асоціації виробників автомобільних компонентів Індії та співголови Ради з виробництва Конфедерації індійської промисловості.

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