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Друг принца Уильяма, индийский миллиардер Санджай Капур, умер после осложнений от укуса пчелы - Daily Mail

Киев • УНН

 • 1824 просмотра

Индийский миллиардер Санджай Капур скончался в Британии, проглотив пчелу во время игры в поло. Вероятная причина смерти - анафилактический шок, приведший к сердечному приступу.

Друг принца Уильяма, индийский миллиардер Санджай Капур, умер после осложнений от укуса пчелы - Daily Mail

53-летний бизнесмен Санджай Капур, глава автогиганта Sona Comstar и близкий друг принца Уильяма, трагически скончался в Великобритании после того, как, по сообщениям, проглотил пчелу во время игры в поло. Причиной смерти мог стать анафилактический шок, вызвавший сердечный приступ.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Индийский бизнесмен Санджай Капур вчера потерял сознание во время игры в поло в Великобритании. Как сообщается, "он проглотил пчелу посреди матча, что повлекло смертельный сердечный приступ". По сообщениям, его мог вызвать анафилактический шок.

Мы глубоко опечалены внезапной смертью нашего председателя, господина Санджая Капура. Он был дальновидным лидером, чья страсть, проницательность и преданность сформировали идентичность и успех нашей компании

 - заявили в Sona Comstar.

Писатель и актер Сухель Сет написал в X:

Глубоко опечален смертью @sunjaykapur: он умер сегодня в Англии. Ужасная потеря и глубочайшие соболезнования его семье и коллегам  

Университет Ашока в столице Индии Нью-Дели опубликовал в интернете:

Университет Ашока скорбит по поводу смерти Сунджая Капура, председателя Соны Комстар и ценного члена братства Ашока

Близкие Капура описывают как постоянного посетителя поло-тура, любимого королевской семьей. Его бывшая жена и звезда Болливуда Каришма Капур однажды заявила, что он пошел играть в поло, пока их сын был очень болен.

(Санджай) решил продолжать, оставив меня заботиться о нашем больном четырехмесячном сыне, просто чтобы сыграть матч по поло с принцем Уильямом

- заявила она в своем заявлении на развод.

Добавим

Его глобальная автомобильная компания Sona Comsta, имеющая операции в Индии, США, Китае, Мексике и Сербии, обеспечивала ключевые поставки для отрасли электромобилей. Среди других должностей господина Капура были должность президента Ассоциации производителей автомобильных компонентов Индии и сопредседателя Совета по производству Конфедерации индийской промышленности.

Принцесса Нидерландов сломала плечо во время конной прогулки: подробности от королевского дома11.06.25, 12:26 • 3396 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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