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Филиппины окутаны смогом из-за активности вулкана, однако специалисты называют другие причины

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Активный вулкан к югу от столицы Филиппин Манилы выбросил шлейфы газа и накрыл окружающие районы смогом. Власти призвали население носить маски и оставаться в помещениях, однако ученые утверждают, что воздух испортил не вулкан, а автомобильный трафик, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Вулкан Таал остается на уровне 1 по пятибалльной шкале, что означает, что угроза извержения не исчезла, согласно сообщению Филиппинского института вулканологии, опубликованному в пятницу. Шлейфы поднялись на 2 400 метров, а в четверг кратер выбросил более 4 000 тонн вулканического диоксида серы, что заставило власти приостановить обучение в близлежащих городах и призвать людей оставаться в помещении или носить маски.

Однако смог, который накрыл части Манилы в пятницу, вызван выбросами от "интенсивного автомобильного движения", а не выбросами от вулкана Таал, поскольку вулканический смог не направлялся в этом направлении, говорится в заявлении Бюро по управлению окружающей средой.

Дополнение

Извержение вулкана Таал произошло в январе 2020 года и затронуло почти 400 000 человек, а власти заблокировали города, чтобы предотвратить возвращение жителей в свои общины, в том числе на острове, где расположен вулкан.

Месяц назад по Филиппинам пронесся супертайфун «Саола» с максимальной скоростью ветра до 185 км/ч вблизи его центра и порывами до 230 км/ч. А еще, месяцем ранее, мощный тайфун "Доксури", вызвавший разлив рек и оставивший тысячи людей без электричества.

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