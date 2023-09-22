Филиппины окутаны смогом из-за активности вулкана, однако специалисты называют другие причины

Детали

Вулкан Таал остается на уровне 1 по пятибалльной шкале, что означает, что угроза извержения не исчезла, согласно сообщению Филиппинского института вулканологии, опубликованному в пятницу. Шлейфы поднялись на 2 400 метров, а в четверг кратер выбросил более 4 000 тонн вулканического диоксида серы, что заставило власти приостановить обучение в близлежащих городах и призвать людей оставаться в помещении или носить маски.

Однако смог, который накрыл части Манилы в пятницу, вызван выбросами от "интенсивного автомобильного движения", а не выбросами от вулкана Таал, поскольку вулканический смог не направлялся в этом направлении, говорится в заявлении Бюро по управлению окружающей средой.

Дополнение

Извержение вулкана Таал произошло в январе 2020 года и затронуло почти 400 000 человек, а власти заблокировали города, чтобы предотвратить возвращение жителей в свои общины, в том числе на острове, где расположен вулкан.

Месяц назад по Филиппинам пронесся супертайфун «Саола» с максимальной скоростью ветра до 185 км/ч вблизи его центра и порывами до 230 км/ч. А еще, месяцем ранее, мощный тайфун "Доксури", вызвавший разлив рек и оставивший тысячи людей без электричества.