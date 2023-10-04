В Италии вблизи Неаполя произошло второе землетрясение за неделю: есть угроза извержения вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), землетрясение магнитудой 4,0 произошло к югу от Неаполя, Италия, во вторник, через несколько дней после того, как в вулканическом регионе произошло самое сильное землетрясение за 40 лет. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Пожарная команда Италии сообщила, что во время последнего землетрясения здания были незначительно повреждены, но люди не пострадали. Землетрясение магнитудой 4,2, которое произошло 27 сентября, всколыхнуло регион и ощущалось даже в Риме.
Также сейсмологи опасаются, что землетрясения могут спровоцировать извержение местного вулкана.
Отмечается, что череда землетрясений может привести к воплощению двух сценариев развития ситуации в Кампи Флегрей: лучший — это то, что продолжающийся кризис брадисейзма закончится, как это произошло в 1983-84 годах, а худший — это извержение, подобное извержению 1538 года.
INGV обратился к муниципалитету Неаполя с просьбой провести эвакуацию некоторых жителей, которые находятся ближе всего к вулканической зоне, чтобы проверить места, наиболее уязвимые к структурным повреждениям, лежащим в основе подъема грунта. Большинство сооружений, о которых идет речь, были построены за последние 20 лет.
По оценкам агентства гражданской защиты Италии, по крайней мере 800 000 человек живут в определенной «желтой зоне» и 500 000 в «красной зоне», зоне наивысшего риска вблизи сейсмического региона.
Справочно
Кампи Флегрей, также известный как Флегрейские поля, является вулканической областью, которая охватывает несколько древних вулканов, возраст которых составляет 39 000 лет.
Сейсмическая активность в районе, который простирается на 200 километров под Неаполитанским заливом и островами Искья и Капри, усилилась в этом году, причем перед последними двумя в регионе было много небольших землетрясений. Кампи Флегрей испытывает сейсмический феномен, известный как брадисейм, который определяется циклами подъема и постепенного опускания земли.
Последнее крупное извержение вулкана Кампи Флегрей произошло в 1538 году, в результате чего в заливе образовалась новая гора. В 2023 году Кампи Флегрей зарегистрировал 2868 землетрясений — 1118 только в августе.
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Напомним
В Свалявском районе Закарпатской области в субботу, 23 сентября, зафиксировали землетрясение магнитудой 2.