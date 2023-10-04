В Италии вблизи Неаполя произошло второе землетрясение за неделю: есть угроза извержения вулкана

КИЕВ. 4 октября. УНН. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), землетрясение магнитудой 4,0 произошло к югу от Неаполя, Италия, во вторник, через несколько дней после того, как в вулканическом регионе произошло самое сильное землетрясение за 40 лет. Об этом пишет CNN, передает УНН.