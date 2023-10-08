Землетрясение в Афганистане: более двух тысяч погибших, и более 9 тысяч раненых — Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. По данным администрации Талибана, землетрясение в Афганистане унесло жизни 2053 человек, ещё 9240 ранены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные управления стихийными бедствиями, пишет УНН
Детали
Представитель департамента здравоохранения Герата сообщил журналистам, что более 200 погибших были доставлены в различные больницы.
В то же время спасательные службы предупреждают, что число жертв землетрясения в Афганистане может возрасти, поскольку многие завалы по-прежнему не разобраны. До многих районов невозможно добраться по дороге, а разбросанные деревни часто построены из глиняных конструкций, которые могут рухнуть.
В Управлении стихийными бедствиями Афганистана также продолжают оценку масштабов разрушения. Известно, что из-за последнего землетрясения разрушены 1329 домов.
Напомним
Ранее УНН писал, ссылаясь на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) о землетрясении магнитудой 4,0, произошедшем к югу от Неаполя, Италия, во вторник, через несколько дней после того, как в вулканическом регионе произошло сильнейшее землетрясение за 40 лет.
По данным Геологической службы США (USGS) в субботу регион к северо-западу от города Герат всколыхнули многочисленные землетрясения. Самый мощный достиг магнитудной отметки в 6,3.