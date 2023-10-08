Афганістан сколихнули землетруси: 15 людей загинуло та ще 40 травмовано

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За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус був зареєстрований магнітудою 6,3, а наступні землетруси сталися в 35 км на північний захід від міста Герат.

Дані про жертви сформовані на первинних повідомленнях з району Зінда Джан провінції Герат, сказав Мулла Джан Сайек, речник міністерства ліквідації наслідків стихійних лих Афганістану.

Він додав, що підземні поштовхи також сколихнули провінції Фарах і Бадгіс, де є повідомлення про масштабні пошкодження будинків, але інформації про жертви там поки немає.

Команди екстреної допомоги та волонтери готуються відправитися в Герат і допомогти постраждалим, сказав Ерфанулла Шарафзой, речник афганського Червоного Півмісяця.

Нагадаємо

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), землетрус магнітудою 4,0 стався на південь від Неаполя, Італія, у вівторок, через кілька днів після того, як у вулканічному регіоні стався найсильніший землетрус за 40 років.