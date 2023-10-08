Афганистан потрясли землетрясения: 15 человек погибли и еще 40 травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли и 40 получили ранения в результате многочисленных землетрясений, произошедших в субботу на западе Афганистана. Об этом сообщил агентству Reuters представитель управления стихийными бедствиями, пишет УНН.
Детали
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение было зарегистрировано магнитудой 6,3, а последующие землетрясения произошли в 35 км к северо-западу от города Герат.
Данные о жертвах были получены из первоначальных сообщений из района Зинда Джан провинции Герат, сказал Мулла Джан Сайек, представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана.
Он добавил, что подземные толчки также потрясли провинции Фарах и Бадгис, где есть сообщения о масштабных повреждениях домов, но информации о жертвах там пока нет.
Команды экстренной помощи и волонтеры готовятся отправиться в Герат и помочь пострадавшим, сказал Эрфанулла Шарафзой, представитель афганского Красного Полумесяца.
Напомним
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), землетрясение магнитудой 4,0 произошло к югу от Неаполя, Италия, во вторник, через несколько дней после того, как в вулканическом регионе произошло самое сильное землетрясение за 40 лет.
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