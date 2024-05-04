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Зелений туризм в Україні зростає, але потребує маркетингового поштовху

Зелений туризм в Україні зростає, але потребує маркетингового поштовху

Київ • УНН

 • 23352 перегляди

Зелений туризм розвивається в Україні, але йому бракує маркетингу та промоції, і очікується, що новий закон про туризм допоможе зібрати інформацію про всі об'єкти розміщення для вирішення цієї проблеми.

Зелений туризм в Україні розвивається, але потребує маркетингу. Очікується, що новий закон про туризм сприятиме його популяризації, збираючи інформацію про всі місця розміщення. Про це розповіла Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Зелений туризм розвивається, але проблемою є те, що сьогодні відсутній його маркетинг та популяризація. Це більше схоже на "хтось відпочив і передав інформацію один до одного". Чекаємо прийняття закону про туризм, який буде зобов’язувати реєструватись усім місцям розміщення. Тоді у нас, як у державного органу, буде вся інформація, зокрема про об’єм ринку

- сказала Мар’яна Олеськів.

Нагадаємо

За оцінками ЮНЕСКО, для відновлення українських туристичних об'єктів, пошкоджених російськими військовими, потрібно 9 мільярдів доларів і 10 років.

У західній частині України попри війну зростає попит в туристичній галузі04.05.24, 10:30 • 46913 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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