Зелений туризм в Україні зростає, але потребує маркетингового поштовху

Зелений туризм в Україні розвивається, але потребує маркетингу. Очікується, що новий закон про туризм сприятиме його популяризації, збираючи інформацію про всі місця розміщення. Про це розповіла Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Зелений туризм розвивається, але проблемою є те, що сьогодні відсутній його маркетинг та популяризація. Це більше схоже на "хтось відпочив і передав інформацію один до одного". Чекаємо прийняття закону про туризм, який буде зобов’язувати реєструватись усім місцям розміщення. Тоді у нас, як у державного органу, буде вся інформація, зокрема про об’єм ринку