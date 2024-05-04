Зелений туризм в Україні зростає, але потребує маркетингового поштовху
Київ • УНН
Зелений туризм розвивається в Україні, але йому бракує маркетингу та промоції, і очікується, що новий закон про туризм допоможе зібрати інформацію про всі об'єкти розміщення для вирішення цієї проблеми.
Зелений туризм в Україні розвивається, але потребує маркетингу. Очікується, що новий закон про туризм сприятиме його популяризації, збираючи інформацію про всі місця розміщення. Про це розповіла Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Зелений туризм розвивається, але проблемою є те, що сьогодні відсутній його маркетинг та популяризація. Це більше схоже на "хтось відпочив і передав інформацію один до одного". Чекаємо прийняття закону про туризм, який буде зобов’язувати реєструватись усім місцям розміщення. Тоді у нас, як у державного органу, буде вся інформація, зокрема про об’єм ринку
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