Зеленый туризм в Украине растет, но нуждается в маркетинговом толчке

Зеленый туризм в Украине развивается, но нуждается в маркетинге. Ожидается, что новый закон о туризме будет способствовать его популяризации, собирая информацию обо всех местах размещения. Об этом рассказала Председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив, в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Зеленый туризм развивается, но проблемой является то, что сегодня отсутствует его маркетинг и популяризация. Это больше похоже на "кто-то отдохнул и передал информацию друг к другу". Ждем принятия закона о туризме, который будет обязывать регистрироваться всем местам размещения. Тогда у нас, как у государственного органа, будет вся информация, в частности об объеме рынка - сказала Марьяна Олеськив.

Напомним

По оценкам ЮНЕСКО, для восстановления украинских туристических объектов, поврежденных российскими военными, нужно 9 миллиардов долларов и 10 лет.

В западной части Украины несмотря на войну растет спрос в туристической отрасли