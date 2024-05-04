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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В западной части Украины несмотря на войну растет спрос в туристической отрасли

В западной части Украины несмотря на войну растет спрос в туристической отрасли

Киев  •  УНН

4 мая 2024, 07:30  •  5011 просмотра

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Туристический спрос растет на западе Украины из-за ограничений на выезд за границу, тогда как на юге и востоке наблюдается значительное падение.

Украинский туризм растет на западе, при этом ожидаемое большое падение наблюдается на юге и востоке. Спрос на внутренний туризм обусловлен ограничением путешествий за границу.  Об этом сообщила Председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В западных областях Украины имеем рост туризма, а на юге и востоке - большое падение. В целом спрос упал, потому что многие украинцы выехали за границу, многие не имеют возможности поехать отдыхать. Кроме того, усложнились поездки за границу. Поэтому, большинство сейчас выбирают отдых в Украине

- сказала Олеськив.

Она добавила, что туристическая отрасль продолжает работать даже в военных условиях, удерживая рабочие места и поддерживая работников, хотя и испытывает нехватку человеческого капитала.

Напомним

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, культурный и туристический секторы Украины потеряли более $19,6 млрд из-за войны.

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