В западной части Украины несмотря на войну растет спрос в туристической отрасли

Украинский туризм растет на западе, при этом ожидаемое большое падение наблюдается на юге и востоке. Спрос на внутренний туризм обусловлен ограничением путешествий за границу. Об этом сообщила Председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В западных областях Украины имеем рост туризма, а на юге и востоке - большое падение. В целом спрос упал, потому что многие украинцы выехали за границу, многие не имеют возможности поехать отдыхать. Кроме того, усложнились поездки за границу. Поэтому, большинство сейчас выбирают отдых в Украине - сказала Олеськив.

Она добавила, что туристическая отрасль продолжает работать даже в военных условиях, удерживая рабочие места и поддерживая работников, хотя и испытывает нехватку человеческого капитала.

Напомним

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, культурный и туристический секторы Украины потеряли более $19,6 млрд из-за войны.

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