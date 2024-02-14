В ЮНЕСКО посчитали, сколько времени и денег понадобится Украине для восстановления туризма
Киев • УНН
По оценкам ЮНЕСКО, Украине понадобится 9 миллиардов долларов в течение 10 лет, чтобы восстановить поврежденную войной сферу культуры и туризма.
Украине понадобится 9 млрд долларов в течение 10 лет, чтобы восстановить свою культуру и туристический сектор. Двухлетняя война уже стоила стране более 19,6 млрд долларов в виде доходов от туризма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ЮНЕСКО, пишет УНН.
Убытки продолжают расти, и потребности в восстановлении сектора продолжают увеличиваться,
Детали
Пиккат добавила, что потерянные доходы только столицы составили 10 млрд долларов.
В своей оценке, проведенной накануне двухлетней годовщины войны, ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный культурным ценностям, примерно в 3,5 миллиарда долларов, что на 40 % больше, чем в 2023 году.
В докладе говорится о том, что был проведен анализ ущерба, нанесенного 340 зданиям, включая музеи, памятники, библиотеки и религиозные объекты.
Международная солидарность будет иметь важнейшее значение для удовлетворения этих потребностей. Реализация мер по предотвращению рисков и поддержка творческих индустрий также являются важными рычагами для снижения предполагаемых долгосрочных последствий войны,
Напомним
Как сообщало Министерство культуры и информационной политики Украины, с начала полномасштабного вторжения российские войска повредили в Украине 902 объекта культурного наследия, среди которых памятники архитектуры, градостроительства и истории.
В ЮНЕСКО посчитали, сколько времени и денег понадобится Украине для восстановления туризма
По оценкам ЮНЕСКО, Украине понадобится 9 миллиардов долларов в течение 10 лет, чтобы восстановить поврежденную войной сферу культуры и туризма.
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