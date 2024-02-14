У ЮНЕСКО порахували, скільки часу та грошей знадобиться Україні для відновлення туризму

Україні знадобиться 9 млрд доларів протягом 10 років, щоб відновити свою культуру і туристичний сектор. Дворічна війна вже коштувала країні понад 19,6 млрд доларів у вигляді доходів від туризму. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані ЮНЕСКО, пише УНН.

Збитки продовжують зростати, і потреби у відновленні сектора продовжують збільшуватися, - розповіла Кріста Піккат, директор відділу культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО.

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Піккат додала, що втрачені доходи тільки столиці склали 10 млрд доларів.

У своїй оцінці, проведеній напередодні дворічної річниці війни, ЮНЕСКО оцінила збитки, нанесені культурним цінностям, приблизно в 3,5 мільярда доларів, що на 40 % більше, ніж у 2023 році.

У доповіді йдеться про те, що було проведено аналіз шкоди, завданої 340 будівлям, включно з музеями, пам'ятниками, бібліотеками та релігійними об'єктами.

Міжнародна солідарність матиме найважливіше значення для задоволення цих потреб. Реалізація заходів щодо запобігання ризикам і підтримка творчих індустрій також є важливими важелями для зниження передбачуваних довгострокових наслідків війни, - йдеться в доповіді.

Нагадаємо

Як повідомляло Міністерство культури та інформаційної політики України, від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили в Україні 902 об’єкти культурної спадщини, серед яких пам’ятки архітектури, містобудування та історії.