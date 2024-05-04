У західній частині України попри війну зростає попит в туристичній галузі
Київ • УНН
Туристичний попит зростає на заході України через обмеження на виїзд за кордон, тоді як на півдні та сході спостерігається значне падіння.
Український туризм зростає на заході, при цьому очікуване велике падіння спостерігається на півдні та сході. Попит на внутрішній туризм обумовлений обмеженням подорожей за кордон. Про це повідомила Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
В західних областях України маємо зростання туризму, а на півдні та сході - велике падіння. Загалом попит впав, бо багато українців виїхали за кордон, багато хто немає змоги поїхати відпочивати. Окрім того, ускладнились поїздки за кордон. Тому, більшість зараз обирають відпочинок в Україні
Вона додала, що туристична галузь продовжує працювати навіть в воєнних умовах, утримуючи робочі місця та підтримуючи працівників, хоча і відчуває брак людського капіталу.
Нагадаємо
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, культурний та туристичний сектори України втратили понад $19,6 млрд через війну.
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