Зеленський заслухав доповід Сирського і очікує на звіт Буданова: "Готуємо наші нові кроки"
Київ • УНН
Зеленський вислухав доповідь головнокомандувача Сирського про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, і очікує доповіді Буданова, щоб підготувати нові кроки для захисту України.
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 9 червня, повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Покровському напрямку. Також очікує на звіт керівника ГУР МО України Кирила Буданова, щоб підготувати нові кроки для захисту України. Про це голова держави заявив у звернені 9 червня, передає УНН.
Як зауважив Зеленській, на фронті російські окупанти найбільше штурмують на Покровському напрямку Донеччини. Там щодня – найбільша кількість боїв. "Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20", - розповів Президент.
"Максимум зусиль, щоб у вас та у всієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе", - заявив Зеленський.
Генштаб: росіяни 23 рази атакували на Покровському напрямку, українські захисники тримають оборону09.06.24, 19:34 • 52883 перегляди