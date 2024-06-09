Зеленский заслушал доклад Сырского и ожидает отчет Буданова: "Готовим наши новые шаги"

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 9 июня, сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении. Также ожидает отчет руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, чтобы подготовить новые шаги для защиты Украины. Об этом глава государства заявил в обращении 9 июня, передает УНН.

Как отметил Зеленской, на фронте российские оккупанты больше всего штурмуют на Покровском направлении Донетчины. Там ежедневно - наибольшее количество боев. "Только за вчера более 40 атак, сегодня, на данный момент, уже более 20", - рассказал Президент.

"Максимум усилий, чтобы у вас и у всей нашей армии было больше оружия, больше техники, больше современных систем. Был уже сегодня доклад главкома Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова – мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя", - заявил Зеленский.

Генштаб: россияне 23 раза атаковали на Покровском направлении, украинские защитники держат оборону