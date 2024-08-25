Зеленський закликає посилити санкції та прискорити постачання зброї

Зеленський у вечірньому зверненні закликав до посилення санкцій проти Росії та осіб, пов’язаних із нею. Він наголосив на важливості того, щоб заморожені російські активи були використані для захисту України, передає УНН.

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"Є рішення G7 про 50 мільярдів для України від російських активів. І потрібен реальний механізм, щоб уже в цьому році кошти пішли на підтримку нашої держави та людей," — підкреслив президент

Також Зеленський звернув увагу на необхідність швидкого постачання оборонного озброєння для України. "Маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів, які місяцями не реалізуються повністю. Це особливо важливо напередодні навчального року," — додав він.

Президент подякував усім українським військовим, які забезпечують відповідальність Росії на фронті, зокрема на Донеччині та в Курській області. Він також відзначив успіхи українських розробників зброї, таких як нова ракета-дрон "Паляниця". Зеленський наголосив, що Україна потребує не лише власної зброї, але й міжнародної підтримки, зокрема таких систем як "ATACMS", "Storm Shadow", "Scalp" та іншої зброї від партнерів.

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