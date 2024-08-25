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Зеленський закликає посилити санкції та прискорити постачання зброї

Київ • УНН

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Президент України наголосив на важливості використання заморожених російських активів для захисту країни. Зеленський також підкреслив необхідність швидкого постачання оборонного озброєння та подякував військовим за їхню службу.

Зеленський у вечірньому зверненні закликав до посилення санкцій проти Росії та осіб, пов’язаних із нею. Він наголосив на важливості того, щоб заморожені російські активи були використані для захисту України, передає УНН

Деталі

"Є рішення G7 про 50 мільярдів для України від російських активів. І потрібен реальний механізм, щоб уже в цьому році кошти пішли на підтримку нашої держави та людей," — підкреслив президент

Також Зеленський звернув увагу на необхідність швидкого постачання оборонного озброєння для України. "Маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів, які місяцями не реалізуються повністю. Це особливо важливо напередодні навчального року," — додав він.

Президент подякував усім українським військовим, які забезпечують відповідальність Росії на фронті, зокрема на Донеччині та в Курській області. Він також відзначив успіхи українських розробників зброї, таких як нова ракета-дрон "Паляниця". Зеленський наголосив, що Україна потребує не лише власної зброї, але й міжнародної підтримки, зокрема таких систем як "ATACMS", "Storm Shadow", "Scalp" та іншої зброї від партнерів.

Зеленський скликає нараду щодо покарання зрадників, які втекли з України25.08.24, 21:55 • 101758 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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