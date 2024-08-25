Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

Зеленский в вечернем обращении призвал к усилению санкций против России и лиц, связанных с ней. Он отметил важность того, чтобы замороженные российские активы были использованы для защиты Украины, передает УНН.

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«Есть решение G7 о 50 миллиардах для Украины от российских активов. И нужен реальный механизм, чтобы уже в этом году средства пошли на поддержку нашего государства и людей», - подчеркнул президент

Также Зеленский обратил внимание на необходимость быстрой поставки оборонного вооружения для Украины. «Есть некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров, которые месяцами не реализуются полностью. Это особенно важно накануне учебного года», - добавил он.

Президент поблагодарил всех украинских военных, которые обеспечивают ответственность России на фронте, в частности в Донецкой области и в Курской области. Он также отметил успехи украинских разработчиков оружия, таких как новая ракета-дрон «Паляница». Зеленский отметил, что Украина нуждается не только в собственном оружии, но и в международной поддержке, в частности таких систем как «ATACMS», «Storm Shadow», «Scalp» и другого оружия от партнеров.

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