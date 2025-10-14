Зеленський заявив про підготовку серйозної новини із одним із європейським партнером
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку оборонної домовленості з однією з європейських країн. Відповідне рішення планують оголосити наступного тижня. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Доповідав сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга – щодо тих завдань, які мають бути реалізовані на європейському напрямі. Дипломати Офісу також доповідали щодо наших оборонних домовленостей з однією з країн. Ми готуємо серйозну новину на наступний тиждень – саме з одним із наших партнерів у Європі
Нагадаємо
Україна детально готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Важливо обговорити чутливі речі на рівні лідерів.