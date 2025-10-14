Зеленский заявил о подготовке серьезной новости с одним из европейских партнеров
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке оборонной договоренности с одной из европейских стран. Объявление запланировано на следующую неделю, о чем Зеленский заявил в вечернем обращении.
Подробности
Докладывал сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига – относительно тех задач, которые должны быть реализованы на европейском направлении. Дипломаты Офиса также докладывали относительно наших оборонных договоренностей с одной из стран. Мы готовим серьезную новость на следующую неделю – именно с одним из наших партнеров в Европе
Напомним
Украина детально готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Важно обсудить чувствительные вещи на уровне лидеров.