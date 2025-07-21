Президент відзначив дипломатів державними нагородами, серед них - посол України в США Маркарова

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників дипломатичної служби, зокрема посла України в Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний указ президента.

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Глава держави нагородив вищими орденами представників дипломатичного корпусу "за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм".

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Нижче публікується повний перелік осіб, які були нагороджені, а також найменування вищої державної нагороди:

Всеволод Ченцов - представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. Нагороджений орденом "За заслуги" І ступеня;

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ ступеня;

Ольга Стефанішина – спеціальний уповноважений Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Нагороджена орденом "За заслуги" ІІ ступеня;

Василь Зварич - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Чеській Республіці. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня;

Вадим Омельченко - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня;

Оксана Маркарова - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполучених Штатах Америки. Нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня;

Ганна Панкова – головний спеціаліст відділу Управління Міністерства закордонних справ України. Нагороджена медаллю "За працю і звитягу";

Тетяна Поліянц – головний спеціаліст відділу Департаменту Міністерства закордонних справ України. Нагороджена медаллю "За працю і звитягу".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння ордена Свободи Тіграну Оганнісяну та Микиті Ханганову. Вони загинули 24 червня 2023 року у тимчасово окупованому Бердянську: їх вбили російські окупанти.