Президент відзначив дипломатів державними нагородами, серед них - посол України в США Маркарова
Київ • УНН
Володимир Зеленський нагородив працівників дипломатичної служби, зокрема посла України в США Оксану Маркарову, за вагомий внесок у розвиток міждержавного співробітництва. Серед нагороджених також Всеволод Ченцов, Сергій Кислиця, Ольга Стефанішина, Василь Зварич, Вадим Омельченко, Ганна Панкова та Тетяна Поліянц.
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників дипломатичної служби, зокрема посла України в Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний указ президента.
Деталі
Глава держави нагородив вищими орденами представників дипломатичного корпусу "за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм".
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу29.06.25, 19:28 • 126394 перегляди
Нижче публікується повний перелік осіб, які були нагороджені, а також найменування вищої державної нагороди:
- Всеволод Ченцов - представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. Нагороджений орденом "За заслуги" І ступеня;
- Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ ступеня;
- Ольга Стефанішина – спеціальний уповноважений Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Нагороджена орденом "За заслуги" ІІ ступеня;
- Василь Зварич - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Чеській Республіці. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня;
- Вадим Омельченко - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці. Нагороджений орденом "За заслуги"
III ступеня;
- Оксана Маркарова - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполучених Штатах Америки. Нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня;
- Ганна Панкова – головний спеціаліст відділу Управління Міністерства закордонних справ України. Нагороджена медаллю "За працю і звитягу";
- Тетяна Поліянц – головний спеціаліст відділу Департаменту Міністерства закордонних справ України. Нагороджена медаллю "За працю і звитягу".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння ордена Свободи Тіграну Оганнісяну та Микиті Ханганову. Вони загинули 24 червня 2023 року у тимчасово окупованому Бердянську: їх вбили російські окупанти.