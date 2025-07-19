"Це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні": Зеленський посмертно нагородив підлітків, убитих окупантами в Бердянську

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння ордена Свободи Тіграну Оганнісяну та Микиті Ханганову, яких 24 червня 2023 року вбили російські окупанти в тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомив Офіс Президента, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких російські загарбники вбили 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську - йдеться в дописі ОП.

Доповнення

Після початку повномасштабного вторгнення росії та захоплення Бердянська Тігран Оганнісян і Микита Ханганов залишилися у рідному місті. Обоє відкрито демонстрували проукраїнську позицію, через що стали мішенню для окупаційної влади.

Тіграна неодноразово переслідували: його викрадали з дому, де він мешкав із бабусею, катували, застосовуючи електрошок і психологічне насильство, включно з імітацією розстрілу. Зрештою його заарештували окупанти.

Микиту Ханганова також не оминули репресії. У жовтні 2022 року російські військові намагалися його затримати, допитували разом з батьком, проводили обшуки вдома. Проти хлопця сфабрикували справу про нібито диверсію на залізниці й готували до суду з перспективою 20 років ув’язнення.

Тігран і Микита були близькими друзями. 23 червня 2023 року їх убили окупанти. Згодом в інтернеті з’явилося відео з останніми словами хлопців: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!"