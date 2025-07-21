Президент отметил дипломатов государственными наградами, среди них - посол Украины в США Маркарова

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
12:26 • 10403 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
10:21 • 29119 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
10:00 • 42281 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
09:37 • 42112 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Эксклюзив
09:08 • 42987 просмотра
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Эксклюзив
21 июля, 07:58 • 40547 просмотра
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
21 июля, 05:40 • 47542 просмотра
СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
21 июля, 03:31 • 88291 просмотра
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ
Эксклюзив
20 июля, 09:39 • 82166 просмотра
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 07:27 • 155698 просмотра
Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.4м/с
59%
744мм
Популярные новости
Хмельницкая область подверглась атаке рф: в Каменец-Подольском районе повреждены дома21 июля, 05:59 • 27739 просмотра
Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи21 июля, 06:20 • 66156 просмотра
Все из 24 российских ракет, в том числе "Кинжалы", и 200 из 426 дронов сбиты или подавлены за ночь над Украиной: детали от ВС ВСУ21 июля, 06:44 • 46738 просмотра
«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного09:16 • 46553 просмотра
Новая российская тактика применения "шахедов" увеличивает количество попаданий в Украине - FT11:03 • 46289 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 351856 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 273143 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 336205 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 352124 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 528477 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Фридрих Мерц
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Крым
Германия
Бангладеш
Индонезия
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 90751 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 186391 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 204924 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 203588 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 205048 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Financial Times
Шахед-136
Тесла Модель Y
Ми-8

Президент отметил дипломатов государственными наградами, среди них - посол Украины в США Маркарова

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Владимир Зеленский наградил работников дипломатической службы, в частности посла Украины в США Оксану Маркарову, за весомый вклад в развитие межгосударственного сотрудничества. Среди награжденных также Всеволод Ченцов, Сергей Кислица, Ольга Стефанишина, Василий Зварыч, Вадим Омельченко, Анна Панкова и Татьяна Полиянц.

Президент отметил дипломатов государственными наградами, среди них - посол Украины в США Маркарова

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников дипломатической службы, в частности посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксану Маркарову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ президента.

Детали

Глава государства наградил высшими орденами представителей дипломатического корпуса "за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, консолидацию международной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм".

Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа29.06.2025, 19:28 • 126394 просмотра

Ниже публикуется полный перечень награжденных лиц, а также наименование высшей государственной награды:

  • Всеволод Ченцов – представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии. Награжден орденом "За заслуги" I степени;
    • Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины. Награжден орденом "За заслуги" II степени;
      • Ольга Стефанишина – специальный уполномоченный Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Награждена орденом "За заслуги" II степени;
        • Василий Зварич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике. Награжден орденом "За заслуги" III степени;
          • Вадим Омельченко – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Французской Республике. Награжден орденом "За заслуги" III степени;
            • Оксана Маркарова – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Награждена орденом княгини Ольги I степени;
              • Анна Панкова – главный специалист отдела Управления Министерства иностранных дел Украины. Награждена медалью "За труд и доблесть";
                • Татьяна Полиянц – главный специалист отдела Департамента Министерства иностранных дел Украины. Награждена медалью "За труд и доблесть".

                  Напомним

                  Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ордена Свободы Тиграну Оганнисяну и Никите Ханганову. Они погибли 24 июня 2023 года во временно оккупированном Бердянске: их убили российские оккупанты.

                  Евгений Устименко

                  Евгений Устименко

                  Обществополитика
                  Tesla
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  S&P 500
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Brent Oil
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gold
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gas TTF
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9