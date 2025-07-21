Президент отметил дипломатов государственными наградами, среди них - посол Украины в США Маркарова
Киев • УНН
Владимир Зеленский наградил работников дипломатической службы, в частности посла Украины в США Оксану Маркарову, за весомый вклад в развитие межгосударственного сотрудничества. Среди награжденных также Всеволод Ченцов, Сергей Кислица, Ольга Стефанишина, Василий Зварыч, Вадим Омельченко, Анна Панкова и Татьяна Полиянц.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников дипломатической службы, в частности посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксану Маркарову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ президента.
Детали
Глава государства наградил высшими орденами представителей дипломатического корпуса "за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, консолидацию международной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм".
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа29.06.2025, 19:28 • 126394 просмотра
Ниже публикуется полный перечень награжденных лиц, а также наименование высшей государственной награды:
- Всеволод Ченцов – представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии. Награжден орденом "За заслуги" I степени;
- Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины. Награжден орденом "За заслуги" II степени;
- Ольга Стефанишина – специальный уполномоченный Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Награждена орденом "За заслуги" II степени;
- Василий Зварич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике. Награжден орденом "За заслуги" III степени;
- Вадим Омельченко – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Французской Республике. Награжден орденом "За заслуги"
III степени;
- Оксана Маркарова – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Награждена орденом княгини Ольги I степени;
- Анна Панкова – главный специалист отдела Управления Министерства иностранных дел Украины. Награждена медалью "За труд и доблесть";
- Татьяна Полиянц – главный специалист отдела Департамента Министерства иностранных дел Украины. Награждена медалью "За труд и доблесть".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ордена Свободы Тиграну Оганнисяну и Никите Ханганову. Они погибли 24 июня 2023 года во временно оккупированном Бердянске: их убили российские оккупанты.