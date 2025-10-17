$41.760.01
Ексклюзив
08:14 • 2682 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 14034 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
05:53 • 14129 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 46037 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 52075 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом
16 жовтня, 17:21 • 39216 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 40357 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об'єднання ФК "Металіст 1925" і АМП ФК "Незламні"
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40524 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 59307 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37752 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Зеленський у США обговорив перспективи для співпраці з виробником F-16

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Президент Зеленський у Вашингтоні зустрівся з представниками Lockheed Martin. Обговорювалися перспективи співпраці та можливості збільшення захисту України від російської агресії, зокрема потреби в ППО, ракетах та літаках F-16.

Зеленський у США обговорив перспективи для співпраці з виробником F-16

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Вашингтоні у США, повідомив, що обговорив перспективи для співпраці та захист України з виробником F-16 оборонною компанією Lockheed Martin, пише УНН.

Зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin. Обговорили наші перспективи для співпраці та можливості для збільшення захисту України від російської агресії. Розповів про конкретні потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також у літаках F-16

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав: "росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими, і саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони".

"Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації", - зазначив він.

При цьому Глава держави висловив вдячність Lockheed Martin і Сполученим Штатам Америки за допомогу Україні.

Зеленський у США переговорив з виробником Patriot та Tomahawk17.10.25, 08:46 • 2348 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Вашингтон
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
F-16 Fighting Falcon