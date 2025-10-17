Зеленський у США обговорив перспективи для співпраці з виробником F-16
Київ • УНН
Президент Зеленський у Вашингтоні зустрівся з представниками Lockheed Martin. Обговорювалися перспективи співпраці та можливості збільшення захисту України від російської агресії, зокрема потреби в ППО, ракетах та літаках F-16.
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Вашингтоні у США, повідомив, що обговорив перспективи для співпраці та захист України з виробником F-16 оборонною компанією Lockheed Martin, пише УНН.
Зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin. Обговорили наші перспективи для співпраці та можливості для збільшення захисту України від російської агресії. Розповів про конкретні потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також у літаках F-16
Президент вказав: "росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими, і саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони".
"Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації", - зазначив він.
При цьому Глава держави висловив вдячність Lockheed Martin і Сполученим Штатам Америки за допомогу Україні.
Зеленський у США переговорив з виробником Patriot та Tomahawk17.10.25, 08:46 • 2348 переглядiв