Зеленский в США обсудил перспективы сотрудничества с производителем F-16
Киев • УНН
Президент Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями Lockheed Martin. Обсуждались перспективы сотрудничества и возможности увеличения защиты Украины от российской агрессии, в частности потребности в ПВО, ракетах и самолетах F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Вашингтоне, США, сообщил, что обсудил перспективы сотрудничества и защиту Украины с производителем F-16 оборонной компанией Lockheed Martin, пишет УНН.
Встреча с представителями оборонной компании Lockheed Martin. Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16
Президент указал: "Россия наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы, и именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей противовоздушной обороны".
"Мы понимаем конкретные шаги, которые необходимы для нашей защиты, и работаем для их реализации", - отметил он.
При этом Глава государства выразил благодарность Lockheed Martin и Соединенным Штатам Америки за помощь Украине.
