Зеленський: розбираємося з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини

14:15 • 456 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 9474 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 12287 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 13545 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 14748 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 14504 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 22568 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 37422 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27062 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32638 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 68364 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 45891 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 54123 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 48047 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 73099 перегляди
Зеленський: розбираємося з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент Зеленський заявив про відновлення інфраструктури на Одещині та розбір із відповідальними за ППО в області. Це відбувається після російських ударів, що призвели до загибелі 8 людей та поранень близько 30.

Зеленський: розбираємося з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини

На Одещині працюють над відновленням інфраструктури та розбираються із людьми, що відповідають за ППО в області. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру, передає УНН.

Деталі

"Я розумію в деталях, що там відбувається. Ми провели кілька нарад в онлайн форматі. Командувач отримав завдання - тимчасові інфраструктурні рішення дуже швидко зробити для того, щоб у людей були всі можливості, принаймні всі необхідності, мінімальні, які потрібні. Від продуктів харчування до палива, медичних препаратів (...) Розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Доповнення

Ворог безупинно продовжує обстрілювати Одещину. Міст у Маяках на автодорозі М-15 на Одещині зазнавав неодноразових ворожих ударів. Упродовж останніх днів обстріли посилились.

У ніч на 20 грудня рф знову атакувала регіон, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі відомо про 7 загиблих та 25 поранених.

рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених 19.12.25, 23:10 • 7904 перегляди

Павло Башинський

Війна в Україні
Луїш Монтенегру
Португалія
Володимир Зеленський
Україна
Одеса