Зеленський: розбираємося з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про відновлення інфраструктури на Одещині та розбір із відповідальними за ППО в області. Це відбувається після російських ударів, що призвели до загибелі 8 людей та поранень близько 30.
На Одещині працюють над відновленням інфраструктури та розбираються із людьми, що відповідають за ППО в області. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру, передає УНН.
Деталі
"Я розумію в деталях, що там відбувається. Ми провели кілька нарад в онлайн форматі. Командувач отримав завдання - тимчасові інфраструктурні рішення дуже швидко зробити для того, щоб у людей були всі можливості, принаймні всі необхідності, мінімальні, які потрібні. Від продуктів харчування до палива, медичних препаратів (...) Розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Доповнення
Ворог безупинно продовжує обстрілювати Одещину. Міст у Маяках на автодорозі М-15 на Одещині зазнавав неодноразових ворожих ударів. Упродовж останніх днів обстріли посилились.
У ніч на 20 грудня рф знову атакувала регіон, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі відомо про 7 загиблих та 25 поранених.
рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених 19.12.25, 23:10 • 7904 перегляди