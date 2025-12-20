$42.340.00
14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 10656 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 13657 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 14884 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 15961 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 15332 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 22940 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 37778 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27201 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32746 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Зеленский: разбираемся с людьми, отвечающими за ПВО именно Одесской области

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Президент Зеленский заявил о восстановлении инфраструктуры в Одесской области и разборе с ответственными за ПВО в области. Это происходит после российских ударов, которые привели к гибели 8 человек и ранениям около 30.

Зеленский: разбираемся с людьми, отвечающими за ПВО именно Одесской области

В Одесской области работают над восстановлением инфраструктуры и разбираются с людьми, отвечающими за ПВО в области. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает УНН.

Подробности

"Я понимаю в деталях, что там происходит. Мы провели несколько совещаний в онлайн формате. Командующий получил задание - временные инфраструктурные решения очень быстро сделать для того, чтобы у людей были все возможности, по крайней мере все необходимости, минимальные, которые нужны. От продуктов питания до топлива, медицинских препаратов (...) Разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области", - сказал Зеленский.

Напомним

Дополнение

Враг непрерывно продолжает обстреливать Одесскую область. Мост в Маяках на автодороге М-15 в Одесской области подвергался неоднократным вражеским ударам. В течение последних дней обстрелы усилились.

В ночь на 20 декабря рф снова атаковала регион, в результате ночного удара по портовой инфраструктуре известно о 7 погибших и 25 раненых.

РФ ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых19.12.25, 23:10 • 7938 просмотров

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Война в Украине
Луиш Монтенегру
Португалия
Владимир Зеленский
Украина
Одесса