Зеленский: разбираемся с людьми, отвечающими за ПВО именно Одесской области
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о восстановлении инфраструктуры в Одесской области и разборе с ответственными за ПВО в области. Это происходит после российских ударов, которые привели к гибели 8 человек и ранениям около 30.
В Одесской области работают над восстановлением инфраструктуры и разбираются с людьми, отвечающими за ПВО в области. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает УНН.
Подробности
"Я понимаю в деталях, что там происходит. Мы провели несколько совещаний в онлайн формате. Командующий получил задание - временные инфраструктурные решения очень быстро сделать для того, чтобы у людей были все возможности, по крайней мере все необходимости, минимальные, которые нужны. От продуктов питания до топлива, медицинских препаратов (...) Разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области", - сказал Зеленский.
Напомним
Дополнение
Враг непрерывно продолжает обстреливать Одесскую область. Мост в Маяках на автодороге М-15 в Одесской области подвергался неоднократным вражеским ударам. В течение последних дней обстрелы усилились.
В ночь на 20 декабря рф снова атаковала регион, в результате ночного удара по портовой инфраструктуре известно о 7 погибших и 25 раненых.
